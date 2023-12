Milan-Monza 3-0, Reijnders: “Credo ancora al primo posto, la stagione non è finita”

“Sono molto felice, è un onore giocare in questa squadra. È bello segnare qui a San Siro”. Lo ha detto Tijjani Reijnders, migliore in campo di Milan-Monza 3-0, a Sky Sport: “Abbiamo avuto una partita difficile con l’Atalanta ma siamo riusciti a ripartire e ad andare avanti. Credo ancora al primo posto. Non è ancora finita la stagione. Abbiamo grande qualità in rosa, conosco bene l’Europa League e dobbiamo pensare positivo”.