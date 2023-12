Milan-Monza, Simic: “Segnare all’esordio è incredibile. Maldini il mio idolo”

“Sono rimasto sorpreso, ho segnato e sono contento di aver aiutato la squadra. Adesso continuerò a lavorare nei prossimi mesi. Se l’avevo sognato così? Sì, segnare all’esordio è incredibile, ho lavorato molto per vivere questi momenti. Il coro? Non l’ho sentito, ero nel mio mondo”. Lo ha detto il difensore del Milan, Jan-Carlo Simic dopo l’esordio con gol in Milan-Monza 3-0. Sulla reazione dei genitori in tribuna: “Sono contento anche per loro, siamo venuti qui insieme, mi aiutano ogni giorno, anche nei momenti difficili. Sono grato”. Sul suo modello: “Maldini è il mio idolo, ho sempre visto i suoi video”.