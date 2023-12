Udinese-Sassuolo, gaffe durante il minuto di silenzio per Juliano: sul maxischermo c’è la foto di Pulici

La Figc ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Antonio Juliano, leggendario centravanti e dirigente del Napoli, scomparso lo scorso 13 dicembre. Prima di Udinese-Sassuolo i giocatori si sono disposti in cerchio e sono rimasti in silenzio per un minuto, come da programma. Un momento di raccoglimento che però ha anche riservato un inconveniente. Sul maxischermo, al posto dell’immagine di Juliano, è apparsa infatti una foto di Paolo Pulici, oggi 73enne e ancora detentore del primato di gol del Torino di tutti i tempi. Un dettaglio che non è sfuggito ai social.