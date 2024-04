Milan, Maldini risponde a Scaroni: “Se guardo al mio passato, non smetto di sorridere”

Un botta e risposta tra il presidente del Milan, Paolo Scaroni e la leggenda Paolo Maldini si inserisce nel delicato momento del club rossonero. Nella giornata di ieri il numero 1 della società nel corso del suo intervento dal palco de “Il Foglio a San Siro” aveva parlato proprio dell’ex calciatore e dirigente: “Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente”. La replica di Maldini è stata affidata al Corriere della Sera: “Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere”. I rapporti tra i due non sono idilliaci, come testimonia un’intervista rilasciata da Maldini a Repubblica lo scorso dicembre: “In tribuna l’ho visto spesso andare via quando gli avversari pareggiavano o passavano in vantaggio, magari solo per non trovare traffico”, affermava in quell’occasione Maldini, che ha lavorato con Scaroni dal 2018 al 2023.