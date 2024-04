Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Shanghai 2024: azzurri quarti nell’olimpico

Podio sfiorato per la squadra azzurra maschile dell’arco olimpico nella tappa di Shanghai di Coppa del Mondo. Matteo Bilisari, Matteo Borsani e Michele Frangilli – dopo aver eliminato Giappone (6-2), Francia (5-1) e Turchia (5-1) – sono stati sconfitti prima in semifinale dall’India (1-5) e poi nella finale per il bronzo dalla squadra di Taipei (Lin, Tai, Tang) con il punteggio di 5-4. Decisivo lo shoot off in una sfida equilibrata, che ha visto gli asiatici partire con il piede giusto (57-54), prima della rimonta azzurra con un 57-45 e un 55-54. Taipei però trova il 56-54 che vale il pareggio. Allo shoot off regna ancora l’equilibrio con un 10-9-9 ad accomunare le due squadre, ma la freccia di Taipei è più vicina al centro e vale il 5-4. Eliminate invece agli ottavi Roberta Di Francesco, Elisabetta Mjino e Aiko Rolando che prima battono la Mongolia 6-0 ma poi si arrendono alla Francia 5-1.

Nel compound, al maschile, Michea Godano è il miglior azzurro, ma il suo percorso termina agli ottavi di finale per mano dell’indiano Prathamesh Fuge dopo la sconfitta 149-147. L’italiano in precedenza aveva vinto 149-148 con il coreano testa di serie numero 2 del tabellone Kim Jongho 149-148 e con l’americano Angus Moss 150-146. Stop al secondo turno invece per Marco Bruno, che dopo aver battuto 147-145 Seywert (LUX) viene sconfitto 145-142 dal kazako Andrey Tyutyun. Fuori al primo turno contro il danese Fullerton l’azzurro Jesse Sut 149-144. In campo femminile Elisa Roner si ferma ai sedicesimi con la messicana Andrea Becerra, prima nelle qualifiche, 145-139 dopo aver vinto 144-142 con la filippina Cojuangco. Sempre ai sedicesimi è arrivato lo stop di Marcella Tonioli, battuta dall’estone Jaatma 149-146. Un’altra estone, Tetsmann, ha sconfitto Irene Franchini per 140-139 nel turno precedente.