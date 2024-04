Serie C: agente ferito da sasso prima di Lucchese-Carrarese, un arresto

Prima dell’incontro di calcio Lucchese-Carrarese, disputatosi domenica scorsa alle 16.30, un gruppo di tifosi ospiti ha cercato di aggredire quattro persone di origine magrebina, scambiandoli per tifosi lucchesi. Durante le attività volte a calmare gli animi e a reindirizzare gli stessi a bordo degli autobus, un tifoso della Carrarese ha lanciato una pietra di grandi dimensioni nella direzione degli operatori della Digos, colpendo un operatore della Squadra Tifoserie della Digos di Massa, causandogli lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni. L’attività investigativa svolta ha permesso di identificare il tifoso della Carrarese responsabile, che è stato quindi tratto in arresto, in flagranza differita, per il reato di lancio di materiale pericoloso e lesioni personali, reati pluriaggravati perché commessi contro un pubblico ufficiale in servizio ed in occasione di una manifestazione sportiva.