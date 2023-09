Supercoppa spagnola in Arabia: 24 milioni a Piqué, ma il Barcellona non ne sa niente. El Mundo smaschera Rubiales

Indagato per il bacio non consensuale a Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali, l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è finito al centro di un altro scandalo. El Mundo ha infatti avuto accesso ai messaggi tra lo stesso Rubiales e alcuni membri del consiglio del direttivo del Barcellona, in cui si parlava dello spostamento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. “Garantirai al tuo club tra i 6,8 e gli 8 milioni, spero tu sia contento“, scrisse Rubiales a Óscar Grau, ex amministratore delegato del Barça, tre giorni dopo l’accordo.

L’uomo rispose: “Mi congratulo con voi per il cambio di format: è positivo per la promozione del calcio spagnolo, per la sua diffusione e vantaggioso per i club partecipanti. Aspettiamo i dettagli futuri per pianificare bene l’attività. Inviaci la bozza di contratto per esaminarla e procedere alla firma“. La vera notizia in questa storia, però, è che Rubiales nascose ai catalani le commissioni che Gerard Piqué avrebbe ricevuto per aver agevolato il ‘trasloco’ della competizione in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano spagnolo, l’ex difensore avrebbe incassato la bellezza di 24 milioni per l’intermediazione.