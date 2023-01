Continua l’incubo in casa Milan. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Fikayo Tomori hanno evidenziato la lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Il difensore sarà rivalutato tra 7 giorni, ma è in forte dubbio la sua presenza per il derby del 5 febbraio. Solo una botta, invece, per Davide Calabria, mentre Theo Hernandez è pronto a rientrare in gruppo.