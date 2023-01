Letizia Moratti: “San Siro resti all’Inter e il Milan vada a Sesto San Giovanni”

“Lo stadio di San Siro? Ma perché non pensare che resti all’Inter e AC Milan vada a costruire un nuovo stadio per esempio a Sesto?”. E’ questo il pensiero di Letizia Moratti, candidata col Terzo Polo alle elezioni regionali in Lombardia, sull’annosa vicenda dello Stadio di San Siro e sulla possibilità di costruirne uno nuovo. Questa dunque la proposta ufficiale dell’ex assessore per i due club coinvolti, Milan e Inter.