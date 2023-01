Wimbledon, Billie Jean King prende le difese di tennisti russi e bielorussi: “Devono essere liberi di giocare”

L’ex leggenda del tennis Billie Jean King ha lanciato un appello da Melbourne, chiedendo a Wimbledon di revocare il ban per tennisti russi e bielorussi: “Bisogna prendere esempio dagli altri slam. A mio avviso bisognerebbe consentirgli di giocare e guadagnare sia soldi che punti“. Un messaggio forte e chiaro nei confronti dell’All England Tennis Club, che nonostante le numerose polemiche sembra intenzionato a confermare la misura adottata nel 2022. Già qualche settimana fa una delle dirette interessate, la bielorussa Aryna Sabalenka, aveva dichiarato di sperare in un dietrofront da parte degli organizzatori dello slam londinese. Ciò tuttavia non è avvenuto e la presenza degli atleti è seriamente a rischio a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.