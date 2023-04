Milan-Lecce, Theo Hernandez sfoggia un nuovo look: capelli fucsia per il terzino (FOTO)

Il Milan è in campo al Giuseppe Meazza di San Siro per affrontare il Lecce nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo la conquista della semifinale di Champions League a sedici anni di distanza dall’ultima volta, i rossoneri hanno bisogno di portare a casa un successo per restare in piena lotta per il quarto posto. Tra i protagonisti della gara ci sarà anche Theo Hernandez che, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un nuovo look tingendosi i capelli di fucsia. L’esterno francese non è nuovo a questi cambi di pettinatura, tanto che anche il club meneghino ha voluto ironizzare su Twitter: “Non è difficile individuare Theo oggi”.