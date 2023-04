Frosinone a un passo dalla Serie A: quanti punti mancano all’aritmetica promozione

Il successo per 1-0 del Bari in casa del Sudtirol, più la contemporanea vittoria 2-0 del Frosinone sull’Ascoli: questi risultati non cambiano nulla nella corse dei ciociari verso una promozione in Serie A comunque vicinissima. Il Frosinone ha, infatti, 66 punti in classifica e si trova a +10 dal terzo posto uttualmente occupato dai pugliesi, quando mancano solo 6 giornate alla fine di quest’edizione del campionato di Serie B. Dovesse vincere tutte le ultime 6 partite rimaste, il Bari raggiungerebbe quota 74 in classifica, ma va ricordato anche che lo scontro diretto sorride i gialloblù (1-0 in casa, 0-0 a Bari), con questi ultimi che sarebbero meglio piazzati anche in caso di arrivo a pari punti. Per questa ragione, il Frosinone ha bisogno di 8 punti per agguantare l’aritmetica certezza della Serie A, l’equivalente di due vittorie e due pareggi.