Serie B 2022/2023, colpo Bari: 2-1 contro il Pisa

Il Bari risponde presente. La squadra di Mignani ha battuto 2-1 il Pisa in trasferta e si è portata a -6 dal Genoa secondo e -8 dal Frosinone primo. Un successo pesante, in una partita ostica che certifica la crisi dei padroni di casa, a secco di vittorie da quttro turni. Al 6′ la prima chance: Cheddira innesca Morachioli, che calcia ma trova la risposta di Nicolas. Al 13′ Nagy è espulso per aver steso Cheddira in quella che l’arbitro giudica come una chiara occasione da gol. Il Pisa però anche in inferiorità numerica riesce a costruire il vantaggio: intervento di Mazzotta su Torregrossa in area, l’arbitro indica il rigore e l’ex Sampdoria dagli undici metri non sbaglia. Al 37′ però il Bari pareggia. Il solito Morachioli si conferma uomo assist con un cross che trova la testa di Esposito, autore dell’1-1. Il Bari fa la partita e il secondo tempo è quasi un monologo. E nel finale arriva il 2-1: al 43′ Caracciolo tocca col braccio in area, il Var conferma il rigore e dal dischetto Antenucci realizza un gol da tre punti pesante, che cambia gli scenari d’alta classifica. Nell’altra partita il Venezia travolge 4-1 la Ternana. Tre le reti nel primo tempo: Carboni (21′), Pohjanpalo (32′), Ellertsson (44′). Quest’ultimo sbaglia un rigore ad inizio ripresa, ma al 72′ Cheryshev realizza il poker. Inutile e tardivo il gol di Capanni al 79′.