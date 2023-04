Milan-Lecce, Pioli: “Abbiamo vinto soffrendo poco. Inter in Champions? Ora si pensa alla Roma”

Dopo aver sconfitto il Lecce per 2-0 nella 31esima giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato ai microfoni di Dazn. “Credo che Leao debba spingere di più – ha spiegato l’ex tecnico di Inter e Fiorentina –: sono pochi i terzini che possono reggerlo, ha un grande potenziale fisico e deve essere più presente dentro l’area. Ha tutto per migliorare queste cose, per essere ancora più completo. Oggi era importante partire forte, era importante ripropore la prestazione che abbiamo fatto martedì in Champions. Abbiamo fatto tante cose buone, altre le dobbiamo migliorare. La partita l’abbiamo comandata: abbiamo avuto la forza di vincerla senza rischiare quasi nulla”.

Bella risposta alla vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Empoli: che sia servita da stimolo? “No, non c’era bisogno. Prima di oggi mancavano 8 giornate e avevo detto alla squadra che le prossime due avrebbero determinato la nostra posizione finale. Proveremo a vincere più partite possibili: stiamo bene e dobbiamo continuare a lavorare al meglio. Inter i Champions? Saranno due partite fantastiche. Però c’è tempo, dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla sfida di sabato contro una squadra forte come la Roma, in forma e con un grande allenatore”, ha concluso Pioli.