Milan, problemi per Ibrahimovic nel riscaldamento pre Lecce

Il Milan vince contro il Lecce nel segno di Rafa Leao sempre più decisivo per i successi della squadra di Stefano Pioli. Chi non ha potuto contribuire alla vittoria del Diavolo è stato Zlatan Ibrahimovic che rientrava proprio nel match delle 18 di domenica. Lo svedese, come riportato da Sky Sport, si è fermato nel riscaldamento prima dell’inizio della partita contro il Lecce. Come ha sentito il dolore Ibrahimovic si è toccato il polpaccio per poi ritornare rapidamente negli spogliatoi accompagnato da un massaggiatore. Nelle prossime ore ci saranno i relativi esami che daranno poi novità sul possibile, nuovo, stop di Ibra