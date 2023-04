Juventus, Scanavino: “Lukaku? La nostra posizione è a favore di tutto ciò che possa combattere il razzismo”

“Siamo molti soddisfatti che sia stato accolto il ricorso al Collegio di Garanzia e speriamo di non avere altre sorprese negative in futuro a livello di punteggio. Bisognerà vedere le motivazioni della sentenza, le conosceremo nelle prossime 2-3 settimane, e lì sarà più chiaro per noi se ci saranno ulteriori penalizzazioni sportive o meno”. Con queste parole l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del big match contro il Napoli.

Contro l’Inter tutti i settori saranno aperti: “Anche in questo caso siamo soddisfatti del ricorso accolto. Abbiamo individuato le persone coinvolte in quest’evento, punite in modo esemplare: il minore non potrà venire allo stadio per 10 anni, il maggiorenne non potrà venirci mai più. La nostra posizione è a favore di tutto ciò che possa combattere il razzismo”.

Infine, sulla qualificazione alla prossima Champions: “Questi quattro mesi sono stati complicati, devo ringraziare tutti i giocatori in particolare. La Juventus è una squadra costruita per vincere, e trovarsi in basso può togliere motivazioni. Ora invece siamo terzi in classifica, in semifinale d’Europa League e di Coppa Italia. Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti, gli obiettivi sono almeno il secondo posto ed entrambe le finali”.