Milan-Lecce, Gotti: “Episodi controversi che preferisco non commentare”

“Siamo stati bravi nel non cadere nella scia del nervosismo dettato da episodi controversi, che preferisco però non commentare. In campo avremmo potuto fare qualcosa di diverso. La partita di oggi è figlia della legge di Murphy: tutto quello che poteva andar male lo ha fatto. Abbiamo preso gol alla prima occasione. Poi sono arrivate un paio di chance non sfruttate prima del 2-0″. Così Luca Gotti ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Lecce sul campo del Milan. “L’espulsione è stata poi determinante – il riferimento al rosso a Krstovic – In avvio di gara, qualche segnale di aggressività da parte nostra c’è stato. Bisogna però alternare momenti di pressione ad altri di compattezza – aggiunge il tecnico giallorosso -. Il duello tra Chukwueze e Gallo ci ha creato qualche problema. Tutte le partite sono difficili, però lo spirito dei giocatori è quello di chi cerca di vedere un’opportunità anche in un incontro difficile come quello di oggi. La salvezza passerà anche dai quattro scontri diretti, ma pure dalle altre tre sfide sulla carta più complicate”.