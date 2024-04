Errani-Osorio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

Sara Errani se la vedrà contro Camila Osorio nella semifinale del WTA 250 di Bogotà 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Entrambe sono reduci da una vittoria in tre parziali ed in rimonta ai quarti di finale. La veterana romagnola ha piegato la resistenza della rumena Irina Bara mentre la beniamina del pubblico di casa ha sconfitto l’esperta tedesca Tatjana Maria. Errani conduce per 2-0 il bilancio degli scontri diretti ma tutti e due si sono disputati anni fa a livello di circuito minore. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprio l’azzurra, tuttavia, a partire sfavorita. Per lei, oltre alla finale contro una tra la ceca Marie Bouzkova oppure la russa Kamilla Rakhimova, c’è in palio anche il ritorno tra le prime cento tenniste del mondo.

Errani e Osorio scenderanno in campo oggi (sabato 6 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sulla Cancha Central, con inizio fissato a partire dalle ore 20.30 italiane (le 13.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la semifinale tra Errani e Osorio, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.