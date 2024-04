Tiro con l’arco, Spring Arrows: mixed team e squadra maschile volano in finale per l’oro

Doppia finale per l’oro allo Spring Arrows di Antalya, in Turchia, per l’Italia del tiro con l’arco grazie alla squadra maschile (Borsani, Musolesi, Nespoli) e al mixed team (Rebagliati-Nespoli). Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani superano 5-1 il Belgio (Carbonetti, De Smedt, Gilson), poi si ripetono per 6-2 sull’Ucraina (Usach, Ovchynnikov, Hunbin) e infine infliggono un 6-2 all’Olanda (Wijler, Roos, Broeksma) assicurandosi la sfida per la medaglia più preziosa in programma domani alle 10.10 (ora italiana) contro la Gran Bretagna (Hall C., Hall T., Wise). Percorso netto anche per il mixed team Chiara Rebagliati-Mauro Nespoli che vincono con un doppio 5-1 contro la Georgia (Kharshiladze, Basiladze) e l’Olanda (Wijler, Ven Der Winkel) e per 6-0 contro la Turchia (Gazoz, Yenihayat). Domani la sfida per l’oro sarà contro la Spagna (Canales, Temino). Niente da fare per il trio femminile: Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari vincono il primo scontro con la Moldavia (Berzan, Clima, Mirca) 6-2 ma vengono poi fermate allo shoot off dall’Australia (Boyle, Feeney, Grzemski) 5-4 (28-21).