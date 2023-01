Milan-Leao, rottura totale. Gazzetta: “Maldini furioso con il giocatore”

Rottura totale tra il Milan e Rafael Leao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante e il suo entourage hanno chiesto più volte di dimezzare la clausola rescissoria presente nel contratto attuale, da 150 milioni a 70-80 milioni. Una richiesta che ha fatto infuriare Paolo Maldini e Ricky Massara, che avrebbero potuto prendere in esame l’opzione di eliminarla del tutto in modo tale da poter ascoltare solo offerte vere e proprie. Il quotidiano racconta anche di come l’ultimo faccia a faccia tra Maldini e Leao si sia concluso bruscamente. Così il rinnovo è al momento congelato e rischia di rimanere tale.