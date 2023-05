Milan, Leao: “L’infortunio non mi preoccupa, torno presto”

In una chat sull’app “The Residency”, in cui si può dialogare con i calciatori, Rafa Leao è tornato a parlare del suo infortunio: “Non mi preoccupa. Torno presto, sono ottimista. Ho fatto cure e dormito tutto il giorno“. Il portoghese del Milan ha poi toccato altri temi, aggiungendo: “L’atmosfera del Milan è la migliore che abbia mai provato“.

Su De Ketelaere, invece: “Sarà un giocatore importante per noi nel presente e nel futuro, ha grandi qualità”. Infine, su Mbappé: “E’ il miglior giocatore che abbia mai affrontato. E’ già un tifoso rossonero, perciò dovrebbe venire al Milan“. Trapela dunque serenità dalle parole di Leao, che punta ovviamente a esserci in Champions League contro l’Inter, possibilmente già all’andata altrimenti al ritorno.