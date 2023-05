Diego Simeone: “I tifosi di Inter e Lazio mi chiedono di tornare, vedremo che succederà”

Diego Pablo Simeone ha parlato di un possibile ritorno in Italia in un intervista alla Gazzetta dello Sport: “Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni. Il nostro è un mestiere stressante. Ma poi penso che sono bastati pochi giorni di vacanza per farmi tornare la voglia di rientrare in campo. Spesso mi capita di incontrare tifosi interisti e laziali che mi chiedono di tornare. Chi può saperlo? Di sicuro mi farebbe piacere. Ho un altro anno di contratto, vedremo che succederà”.