Genoa promosso in Serie A, Virginia Mihajlovic ringrazia papà Sinisa: “Sei stato il nostro portafortuna”

Attraverso un post su Instagram, Virginia Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa, ha dedicato un lungo messaggio al papà per la promozione del Genoa in Serie A. Nel club ligure infatti milita Alessandro Vogliacco, compagno della ragazza, la quale è rimasta dunque legata al calcio anche dopo la scomparsa di Sinisa: “Oggi, amore mio, mi hai regalato una delle emozioni più belle che io abbia mai provato, ti meriti più di chiunque altro tutto ciò che stai vivendo, perché solo io e te sappiamo tutto quello che abbiamo vissuto prima di arrivare qui – ha scritto Virginia Mihajlovic, per poi proseguire – Papà, a te ho pensato in ogni singolo minuto di questa partita, e la prima cosa che ho fatto quando l’arbitro ha fischiato è stata quella di guardare il cielo, tu eri lassù a festeggiare e sei stato il nostro portafortuna più grande, sei sempre con me, sempre. Questo è solo l’inizio. Fino alle stelle“.

