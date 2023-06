Milan, Leao ha rinnovato fino al 2028: è ufficiale

Rafa Leao ha rinnovato con il Milan fino al 2028. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio e mette fine ad una lunga telenovela che alla fine vede le due parti stringersi la mano. La trattativa non è stata facile ed è stata ricca di ostacoli, a partire dalla quota destinata allo Sporting Lisbona. A livello individuale, Leao è stato nominato miglior giocatore della Serie A (2021-2022) e migliore calciatore assoluto AIC (2021-2022), in rossonero ha vinto uno Scudetto e nella stagione in corso ha fatto registrare 14 gol e 15 assist in tutte le competizioni.

