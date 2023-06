Manchester United, Ten Hag: “Vogliamo battere il City e tornare dove meritiamo”

“Voglio vincere, per farlo non dobbiamo fermare loro. Si tratta di dare tutto per vincere la coppa. Abbiamo lottato duramente per arrivare in finale e giocarla contro il City rende tutto ancora più bello. L’obiettivo è e rimane riportare questo club dove merita”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, alla vigilia della finale di FA Cup contro il City: “Non so se è la partita più importante, ne ho giocate altre. È sicuramente una partita importante ma non faccio una valutazione su quale sia la partita più importante”.