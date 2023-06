Manchester City, Guardiola: “Solidarietà all’arbitro Taylor”

“Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mi dispiace molto per Anthony Taylor”. Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola che ha espresso la sua solidarietà all’arbitro inglese della finale di Europa League, circondato e minacciato da alcuni tifosi romanisti all’aeroporto di Budapest mentre con la famiglia attendeva di imbarcarsi. Alla vigilia della finale di FA Cup, però, il pensiero è tutto sul Manchester United: “Si tratta di una finale molto speciale. Il Manchester United è una squadra diversa dalle altre. In più sono in crescità costante dall’inizio dell’anno. Grealish e De Bruyne? Si sono allenati bene e non abbiamo preoccupazioni per altri giocatori. Stanno tutti, più o meno bene”.