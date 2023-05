Milan, Leao si è fermato in tempo? Il labiale di Pioli e le prime sensazioni

Nonostante stia vincendo 2-0 in casa contro la Lazio, è un momento di grande apprensione per il Milan, che dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni fisiche di Rafael Leao. L’attaccante portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti dall’inizio del match del Giuseppe Meazza a causa di un fastidio all’inguine che lo ha subito preoccupato. Anche il tecnico rossonero Stefano Pioli ha spinto Leao ad uscire per evitare di compromettere la situazione e, magari, riuscire a salvare il salvabile. “Esci, esci”, il labiale dell’allenatore emiliano. Al momento è difficile fare delle previsioni sull’entità del problema e bisognerà attendere gli esami a cui si sottoporrà l’attaccante rossonero.