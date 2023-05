Le formazioni ufficiali di Roma-Inter, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023. Nerazzurri quarti in classifica a quota 60 punti, due in più dei giallorossi, che devono andare a caccia della vittoria per rimanere nella lotta Champions. Appuntamento alle ore 18. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma: in attesa

Inter: in attesa