Non arrivano buone notizie per l’Udinese e in particolar modo per Kingsley Ehizibue, che si è sottoposto ad ulteriori esami dopo l’infortunio patito nella sfida contro il Napoli. Al calciatore è stato evidenziata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà operato mercoledì, dal professor Mariani, presso la clinica ‘Villa Suart’ di Roma.