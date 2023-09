Milan-Lazio, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

di Antonio Sepe 16

Rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match Milan-Lazio, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Tanti i temi affrontati dal tecnico dei rossoneri, che ha presentato l’incontro, analizzato il momento di forma della sua squadra e parlato anche dei singoli. Infine, Pioli si è sbilanciato sulla lotta scudetto, etichettando la Juventus come favorita poiché unica squadra senza coppe. Ecco il video per rivedere la conferenza stampa.