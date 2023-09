Psg, Al-Khelaifi: “Mbappé è un nostro giocatore. Felici di averlo e lo avremo anche in futuro…”

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, nel corso di un’intervista rilasciata ai polacchi di Meczyki, ha parlato del futuro delle competizioni europee e della presenza di club come Barcellona e Real Madrid: “Non sono né contro il Barcellona né contro il Real Madrid . Non escluderò nessuno. Sono contrario al conflitto e lotta. Ho incontrato Joan Laporta, presidente del Barcellona, ​​e gli ho detto la stessa cosa. Se vogliono combattere, lasciamoli combattere tra loro. La Superlega è una barzelletta in questo momento”.

Una battuta anche sul futuro di Kylian Mbappé, che potrebbe restare ancora sotto la Tour Eiffel nonostante il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid: “È un giocatore del PSG. Ama questo club ed è un giocatore fantastico. Il migliore al mondo. Noi” Siamo felici di avere Mbappé… e lo avremo”.