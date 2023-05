Feralpisalò-Reggiana in tv: canale, orario e streaming Supercoppa Serie C 2023

Sabato 6 maggio alle 18:00 Feralpisalò e Reggiana scenderanno in campo in occasione della Supercoppa Serie C 2022/2023. La partita d’esordio tra Catanzaro e FeralpSalò ha sorriso ai giallorossi e per Butic e compagni ora c’è la seconda sfida contro la squadra che ha vinto il girone B di Serie C. Ricordiamo che le tre società ammesse sono state raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affrontano in gare di sola andata. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.

