Milan, la Curva Sud carica gli ultras verso Napoli: “Per noi è questa la vera trasferta”

La Curva Sud del Milan ha diramato un volantino in vista della sfida di Serie A contro il Napoli, con il quale ha cercato di caricare l’ambiente dopo la sconfitta subita in Champions contro il PSG:

“Quando escono i calendari del campionato e Napoli la prima trasferta che cerchiamo, perché per la Sud questa è LA trasferta. Napoli arriva dopo la gara di campionato contro i gobbi e la trasferta a Parigi di Champions: praticamente nemmeno il tempo di scendere dal pullman che ci ha riportato dalla capitale francese che saliremo su quello per Napoli. Perché Napoli è speciale? Perché Napoli ci aspetta, perché Napoli ci odia, perché Napoli si vuole misurare contro di NOI. Perché a Napoli senti davvero la forza, la rabbia e l’orgoglio di una città TUTTA contro i milanisti. Perché per Napoli siamo la curva da battere. Perché a Napoli senti il bisogno fisico di sostenere il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli provi il privilegio di essere un ultras del Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è una vera battaglia tifare il Milan. Perché in nessun posto come a Napoli è bello essere NOI. Napoli aspetta la Curva Sud, facciamoci trovare pronti: tutti in nero, belli svegli e carichi come merita questa trasferta“.