Roma, El Shaarawy: “Approccio giusto, abbiamo dato continuità”

“Serata perfetta? Sì, volevamo un approccio così, abbiamo segnato subito e abbiamo gestito bene la partita. Siamo primi nel girone e abbiamo dato continuità alle vittorie: siamo soddisfatti”. Lo ha detto a Sky l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy dopo la vittoria sullo Slavia Praga per 2-0 in Europa League. Sul rapporto con Lukaku: “È un grandissimo attaccante, fa sponda e fa gol. È bello giocare con grandi giocatori. Abbiamo creato molto”. Poi la conclusione: “La nostra forza è sempre stata il gruppo, in queste settimane abbiamo analizzato gli errori e le partite. Il campionato è lungo e domenica abbiamo una partita importantissima”, dice in riferimento al match contro l’Inter a San Siro.