X Factor 2023: come funziona il televoto per i Live, ecco come votare

Come si vota a X Factor 2023? Come funziona il televoto? Sono le domande che si fanno tutti quanti gli appassionati del celebre talent musicale di Sky Uno, che prenderà il via giovedì 26 ottobre in modo ufficiale con i Live in diretta. Dopo le selezioni, infatti, i partecipanti sono stati ridotti a dodici, e i giudici li metteranno alla prova sancendo poi un’eliminazione già nella prima puntata. Nella corsa alla finalissima, il pubblico, come sempre, avrà un ruolo determinante, visto che deciderà chi salvare e chi invece mettere a rischio di puntata in puntata. Ecco di seguito le modalità di televoto per non perdervi nulla, ricordando che si può votare soltanto la sera della trasmissione e durante la diretta. Il numero di voti che avrete a disposizione è limitato (10 per ogni manche e 5 durante il Tilt), il voto è gratuito.

MODALITA DI TELEVOTO X FACTOR 2023