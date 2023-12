Milan: Kjaer torna ad allenarsi in gruppo, in dubbio per il Monza

Buone notizie per il Milan. Kjaer è tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi 50 giorni dall’infortunio dello scorso ottobre. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il danese potrebbe essere della partita con il Monza. Pioli dovrà fare i conti con le assenze di Calabria, squalificato, e Thiaw, infortunato. In caso di panchina iniziale per Kjaer, toccherà a uno tra Simic e Bartesaghi con Theo Hernandez dirottato al centro invece che sulla fascia sinistra.