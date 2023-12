Parma, Pecchia: “A Cosenza vogliamo vincere per festeggiare i 110 anni del club”

Le parole del tecnico del Parma Fabio Pecchia poco prima della sfida contro il Cosenza: “La squadra deve giocare a calcio, deve volersi divertire e avere una propria identità con un atteggiamento positivo e propositivo su quello che succede in campo. Noi siamo ancora in una fase di costruzione, manca ancora molto alla fine del campionato. Per noi sarà un giorno particolare, sia per il nostro club che per i nostri tifosi visto che ricorrono i 110 anni di fondazione del club. Quale modo migliore per festeggiare questo giorno con una gran bella prestazione e condita da una vittoria. Questo è l’obiettivo e lavoriamo in quella direzione, pensando a fare un bel calcio. Perché le vittorie bisogna meritarsele sul campo. Serve ritmo, su questo dobbiamo essere concentrati, puntando sul palleggio e sulla velocità“. Il tecnico parla anche della partita contro il Palermo: “Il dato straordinario di domenica è che gli avversari sono entrati in area una volta sola e abbiamo subito 3 gol. Questo aspetto lo dobbiamo correggere e dobbiamo lavorare. Su Palermo va valutata la prestazione su tutta la gara, non solo sulla parte finale. Quella rimane negli occhi, nel cuore e dell’anima, non solo dei calciatori, ma di tutto l’ambiente. Abbiamo lasciato delle sensazioni e delle grandi emozioni. La squadra deve continuare ad essere lucida sulla gara, questo è un aspetto che è venuto fuori nel momento più complicato della partita. Non abbiamo mai perso la testa, non ci siamo disuniti. Il punto lo teniamo stretto, ma questo aspetto è fondamentale e deve continuare ad esserci”.