Milano-Cortina 2026, Malagò: “Pista da bob? Spero nel miracolo all’italiana, ma in realtà il Cio ha già deciso”

“Pista da bob di Milano-Cortina? Da italiano e uomo delle istituzioni faccio il tifo perché si possa tirare fuori un miracolo all’italiana, nella consapevolezza che questa è tutta una partita ‘nazionalistica’ o ‘partitica’. Non ci stupiamo, conosciamo la realtà”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Torino a margine della cerimonia di apertura del Trofeo Coni Winter 2023, parlando dell’annosa vicenda della pista da bob di Milano-Cortina 2026: “Ogni giorno leggo un sacco di dichiarazioni, di tutto e di più, ma il Cio la decisione l’ha presa. Non è che il Cio si è svegliato una mattina e ha puntato i piedi, vi abbiamo reso partecipi di una decisione che noi abbiamo solo trasmesso. Poi è chiaro che da italiano e uomo delle istituzioni faccio il tifo perché si possa tirare fuori un miracolo all’italiana. A quel punto si deve valutare, ma per il momento non c’è nessun elemento certo. Nel frattempo sono passati altri due mesi, i documenti chiesti non ci sono arrivati. Lo dico anche con una malinconica serenità, è chiaro che uno si deve guardare intorno anche in senso geografico e fare un piano B”. Sul fatto di vedere la pista fuori dall’Italia: “All’estero non è un problema, anzi, paradossalmente lo considerano un attestato di serietà. Mi rendo conto che molti italiani non conoscono la realtà con cui si costruiscono le candidature di qualsiasi manifestazione internazionale, ma da anni pallacanestro, pallavolo e calcio giocano in piu paesi e continenti”.