Milan, Kjaer punta il derby: “Lavoro duro, concentrazione, preparazione”

Il Milan sta attraversando il suo peggior momento sotto la gestone di Stefano Pioli e domenica sera ci sarà un nuovo derby contro l’Inter, questa volta in campionato. Dopo la netta sconfitta per 3-0 incassata in Supercoppa, i rossoneri dovranno cercare di lanciare un segnale forte per non perdere ulteriore terreno dalle dirette rivali per la Champions League. In vista della gara di domenica sera il difensore danese Simon Kjaer, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’allenamento accompagnata dalla didascalia: “Lavoro duro, concentrazione, preparazione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simon Kjær (@simonkjaer.official)