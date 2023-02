Buone notizie in casa Inter: Marcelo Brozovic e Samir Handanovic sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il croato ha saltato solamente la partitella finale e, a meno di complicazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe essere convocato già per il derby contro il Milan. Va, in ogni caso, esclusa una sua presenza dal primo minuto.