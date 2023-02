Fiorentina-Torino, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Fiorentina-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Al Franchi una outsider riuscirà ad approdare in semifinale della coppa nazionale: saranno i viola, che giocano tra le mura amiche, o i granata che hanno ancora voglia di stupire? Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 1 febbraio, supplementari in caso di parità al novantesimo.

Fiorentina-Torino sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.