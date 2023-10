Milan-Juventus, Sacchi: “Rossoneri più forti, la Juve difenderà con 11 giocatori. Leao con me non giocherebbe”

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita Milan-Juventus, fornendo una sua chiave di lettura: “Se il Milan gioca da collettivo riuscirà a mettere in difficoltà gli avversari perché come sappiamo la Juve non riesce a giocare da collettivo. Difenderà invece con 10-11 giocatori per poi ripartire bene come sa fare. Secondo me i rossoneri sono più forti e molto dipenderà da loro“. L’ex allenatore del Milan si è poi soffermato su Rafa Leao: “Con me non giocherebbe. Io guardavo molto la persona prima di puntare su un calciatore. A lui manca un certo temperamento che è difficile acquisire“.