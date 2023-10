Frosinone, Di Francesco: “Bologna squadra forte, dobbiamo mantenere l’entusiasmo”

Il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2023/2024 contro il Bologna: “Affrontiamo una squadra forte che ha ottenuto buoni risultati e vanta un grande allenatore. Inoltre ha giovani di prospettiva e affermati, perciò non si prospetta una gara semplice, come dimostra il pareggio contro l’Inter. Credo che cambieranno poco visto che hanno già fatto bene a San Siro, ma noi proveremo a fare la nostra gara e dovremo farci trovare pronti. Ho già preparato tutto dal punto di vista tattico“.

Di Francesco ha poi parlato dell’importanza della sosta: “La squadra ha potuto ricaricare le batterie ed è positivo esserci potuti allenare tanto insieme. Al momento c’è entusiasmo e sta a noi mantenerlo, a prescindere dai risultati. Dobbiamo essere squadra specialmente nelle difficoltà“. Sui singoli, invece: “Harroui, Gelli e Caso saranno indisponibili, mentre Kaio Jorge è recuperato. Gli unici nazionali che non ho avuto a disposizione in questi giorni sono stati Cuni, Oyono e Kvernadze. Quest’ultimo si sta allenando bene ed è cresciuto molto, ma deve ancora migliorare tatticamente. A volte ci vuole tempo, come accaduto con Lorenzo Pellegrini ai tempi del Sassuolo“.

L’allenatore dei ciociari è poi tornato a parlare del Bologna: “E’ una squadra dinamica che non dà punti di riferimento. E’ inoltre molto compatta e si difende bene, tanto che ha subito appena sei gol. Reputo Thiago Motta un ottimo allenatore, uno dei più bravi tra quelli emergenti“. Infine, sul caso scommesse: “A mio avviso bisogna fare una differenza tra ludopatia e calcioscommesse. Si tratta di un argomento che va preso con le molle e che deve essere affrontato da persone competente. In questi giorni sento tanto falso moralismo, ma così c’è il rischio che passi un messaggio distruttivo“.