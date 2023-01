Supercoppa Italiana, i palloni dei gol finiscono all’asta: è in una teca per Socios

di Mattia Zucchiatti 54

I palloni dei gol della Supercoppa Italiana finiscono all’asta. La rete di Federico Dimarco, autore dell’1-0 di Milan-Inter, è stata caratterizzata dal curioso scambio tra l’arbitro Maresca e il quarto uomo Chiffi, che ha preso in consegna il pallone del primo gol per metterlo in una teca. “Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro che lo consegnerà a un rappresentante della Lega Serie A che lo sigillerà, annoterà il minuto del gol e il marcatore e lo collocherà in una teca con il marchio Socios.com. Questo momento sarà ripreso dalle telecamere, prima che il pallone, venga inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC”, ha spiegato la Lega Serie A. E ancora: “I cimeli saranno riscattabili esclusivamente dai possessori di Fan Token dell`Inter e del Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull`app, gestito da Gameused.com”. Socios.com e Lega Serie A offriranno quindi ai possessori di Fan Token di AC Milan e Inter Milan su Socios.com la possibilità di vincere i palloni da gol.