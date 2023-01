Arsenal, il club condanna i cori antisemiti: “Chi verrà identificato riceverà una lunga sospensione”

Nelle ultime ore l’Arsenal ha pubblicato un comunicato ufficiale in merito a degli spiacevoli episodi che si sono verificati nel corso dell’ultimo weekend di Premier League, a margine del derby contro il Tottenham: “C’è stato un incidente al derby di North London domenica che ha coinvolto i tifosi dell’Arsenal in cui uno dei nostri tifosi ha sentito dichiarazioni antisemite grossolanamente offensive fatte da un altro tifoso dell’Arsenal. Lo stesso pomeriggio, siamo rimasti sconvolti nell’apprendere di un incidente al pub The Cally di Islington, che coinvolgeva altri canti antisemiti. Riconosciamo l’impatto che questo comportamento ha sui nostri numerosi sostenitori ebrei e altri e condanniamo l’uso di un linguaggio di questa natura, che non ha posto nel nostro gioco o nella nostra società”.

IL COMUNICATO

“L’Arsenal deve essere un ambiente sicuro e accogliente per tutti e vogliamo essere chiari sul fatto che qualsiasi tipo di abuso discriminatorio non è il benvenuto nel nostro club. – ha proseguito il club londinese – Non sopporteremo questo tipo di comportamento e intraprenderemo azioni energiche contro tutti i sostenitori che riteniamo responsabili di tali atti. Chiunque venga identificato riceverà una lunga sospensione dal club e i suoi dettagli saranno trasmessi alla polizia per avviare un procedimento legale”.

“Se qualcuno dei nostri sostenitori è testimone di qualsiasi forma di comportamento discriminatorio, lo invitiamo a denunciare l’incidente alla polizia. Se sei all’interno del nostro stadio, segnalalo a uno steward del giorno della partita o utilizza il nostro servizio “Vedi qualcosa, dì qualcosa” inviando un messaggio di testo “FALLO” al 67777 insieme a una descrizione dell’incidente e della posizione all’interno dello stadio. Ciò consente ai sostenitori di segnalare un incidente in modo sicuro e a noi di agire il più rapidamente possibile”, ha concluso l‘Arsenal nel suo comunicato.