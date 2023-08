Il vigile multa Guardiola e poi gli chiede un selfie. Pep: “Ok, ma devi pagarmi” (VIDEO)

Una multa sul parabrezza è una brutta sorpresa per chiunque. Anche per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che però non ha perso occasione per trovare il lato ironico della vicenda. L’allenatore del Manchester City è stato sanzionato per aver parcheggiato il suo veicolo in un’area fuori dalle strisce. Quando Guardiola è tornato alla sua macchina, un vigile urbano lo ha informato della multa, non lasciandosi sfuggire l’occasione di chiedere un selfie. Da qui il siparietto, riportato da Marca e virale sui social. “Vuoi una foto? Devi pagare per la foto!”, ha scherzato Guardiola con il vigile urbano che lo aveva multato. Poi tante risate, con il vigile visibilmente divertito.

You give am ticket, you still want to take pictures with him.

Guardiola went crazy, "you have to pay for the picture, give me £35 for the picture" 😂😂

Parking ticket dey pain person😂pic.twitter.com/eiyO07TsRv

