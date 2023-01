Chelsea, dall’Inghilterra: offerti 120 milioni al Benfica per Enzo Fernandez, sarebbe operazione record

Il Chelsea fa sul serio per Enzo Fernandez e, stando a quanto riportato dai media britannici, avrebbe alzato l’offerta al Benfica fino a 120 milioni di euro, oltre 105 milioni di sterline. Qualora l’operazione andasse a buon fine si tratterebbe di un record per il calcio inglese, superando i 100 milioni di sterline che il Manchester City verso nel 2021 all’Aston Villa per Jack Grealish. Nonostante gli svariati tentativi dei Blues, i portoghesi hanno sempre rifiutato le proposte provenienti da Londra, ma in queste ultime ore di mercato potrebbe davvero concretizzarsi il trasferimento del campione del mondo alla corte di Graham Potter.

Il Chelsea, ha già speso in questo gennaio oltre 180 milioni di sterline per acquistare l’ucraino Mykhailo Mudryk, il nazionale ivoriano David Fofana, il francese Benoit Badiashile, il brasiliano Andrey Santos e l’inglese Noni Madueke, oltre a prendere in prestito oneroso dall’Atletico Madrid l’attaccante portoghese Joao Felix.