Milan, idea Sergio Rico per la porta rossonera

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan starebbe pensando a Sergio Rico del PSG per il ruolo di portiere. Il club rossonero e quello francese starebbero trattando per un prestito di 6 mesi, quindi fino al termine della stagione 2022/23. L’estremo difensore in questione al momento a Parigi è chiuso da Donnarumma e Navas, dunque è alla ricerca di una sistemazione per trovare maggiore spazio in campo.