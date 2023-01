Lille, Fonseca polemizza con i tifosi: “Che protestino contro di me, non con i giocatori”

Il tecnico del Lille, Paulo Fonseca, ha criticato i tifosi del club francese, per il loro atteggiamento nei confronti dei calciatori della squadra. Queste le parole, con un pizzico di delusione, dell’allenatore portoghese: “Non sono contento dei nostri tifosi. Ora che la squadra ha un momento di difficoltà e serve di più il loro sostegno, questo viene a mancare. Se c’è un colpevole sono io, si rivolgano contro di me non con i giocatori. Se non sono felici del nostro gioco non c’è problema, posso andarmene io”.