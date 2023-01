Highlights Virtus Bologna-Olimpia Milano 74-96: basket Serie A1 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Olimpia Milano 74-96, match valido per la Serie A1 2022/2023 di basket. Nella tredicesima giornata dominio dell’Armani in casa della Segafredo e aggancio in classifica al primo posto dopo questo ennesimo capitolo della grande rivalità tra le due squadre più forti in Italia. In alto ecco dunque le immagini salienti di questa sfida di stasera.